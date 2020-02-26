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نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)

أخبار العالم العربي

نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
Reuters AS/RAF
مجلس النواب العراقي -أرشيف-
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أظهرت صور متداولة السير الذاتية لعدد من الشخصيات التي يرتقب أن تمثل الحكومة العراقية، بعد المصادقة على التشكيلة الوزارية في مجلس النواب، غدا الخميس.

وتضم التشكيلة الوزارية مهندسين وأساتذة جامعيين وخبراء وأكاديميين وطبيب وسفير سابق.

وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، قال اليوم الأربعاء، إنه "غدا بمشيئة الله، سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT

نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT
نشر السير الذاتية لوزراء الحكومة العراقية المرتقبة (صور)
RT

المصدر: RT

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