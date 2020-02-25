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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب
Reuters
الجيش السوري
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة الرسمية أن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سانا

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