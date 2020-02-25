الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
#عاجل#مراسل_سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة #داديخ بريف #إدلب الجنوبي الشرقي— سانا عاجل (@SanaAjel) February 25, 2020
وأضافت الوكالة الرسمية أن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي.
#عاجل#مراسل_سانا: وحدات #الجيش_العربي_السوري تعثر على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة #تلة_النار بريف #إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب pic.twitter.com/AUsu3VN0Hb— سانا عاجل (@SanaAjel) February 25, 2020
المصدر: سانا