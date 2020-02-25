الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

#عاجل#مراسل_سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة #داديخ بريف #إدلب الجنوبي الشرقي — سانا عاجل (@SanaAjel) February 25, 2020

وأضافت الوكالة الرسمية أن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي.

#عاجل#مراسل_سانا: وحدات #الجيش_العربي_السوري تعثر على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة #تلة_النار بريف #إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب pic.twitter.com/AUsu3VN0Hb — سانا عاجل (@SanaAjel) February 25, 2020

المصدر: سانا