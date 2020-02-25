آلية جديدة لاستخدام الإنترنت في سوريا.. تعرف على نظام العتبات

أعلنت وزارة الاتصالات السورية أنها بصدد اعتماد آلية جديدة لتقديم خدمات الإنترنت الثابت.

وأوضحت الوزارة أن الآلية أصبحت جاهزة للتفعيل خلال أيام، وبدءا من 1 مارس 2020.

وذكرت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا بعض تفاصيل تلك الآلية، وأهمها أنه سيتم وضع عتبات للاستخدام على كل نوع من الاشتراكات بحيث لا يتأثر غالبية مستخدمي الشبكة، كما قالت الهيئة وأوضحت أن ذلك تم بناء على "دراسة مفصلة لواقع استخدام الإنترنت في سوريا".

وأضافت الهيئة أن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".

وبيّنت الهيئة أنها ستمنح "جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم خلال 3 أشهر سابقة للتأكد من أن العتبة الجديدة مساوية أو قد تكون أعلى من حجم استخدامهم الحالي للإنترنت".

وقالت الهيئة إن تطبيق الآلية الجديدة لتقديم خدمة الإنترنت ستشمل مشتركي الخط الثابت "بما ينعكس تحسنا في السرعات وجودة الخدمة"، واعتبرت أنه في هذه الحالة "لن يضطر غالبية مشتركي خدمة الإنترنت على الخط الثابت لدفع أي فروقات في الأسعار".

وأشارت إلى أن "الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم استهلاك الإنترنت المعتاد أو سرعته، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة".

وقد عممت الهيئة على جميع مزودي خدمة الخطوط الثابتة القيام بالإجراءات اللازمة لبدء العمل بها، ووقف جور بعض المستخدمين لخدمة الإنترنت على حساب الآخرين وذلك بدءا من 1 مارس 2020.

أسامة يونس

المصدر: RT