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البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران

أخبار العالم العربي

البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية منع المواطنين من السفر إلى إيران حتى إشعار آخر، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامتهم وتفادي الإصابة بالمرض.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 8 حالات، بعد تسجيلها 6 حالات جديدة لدى أشخاص قادمين من إيران عن طريق دبي.

كما علقت البحرين جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي و الشارقة لمدة 48 ساعة، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد.

المصدر: بنا

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