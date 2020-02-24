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السعودية.. انتحار معتمرة في مكة المكرمة والأمن يفتح تحقيقا موسعا

أخبار العالم العربي

السعودية.. انتحار معتمرة في مكة المكرمة والأمن يفتح تحقيقا موسعا
RT
عناصر من الشرطة السعودية - أرشيف -
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باشرت الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة، صباح الاثنين، التحقيق في انتحار معتمرة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بـ"حي جرول" بالمدينة المقدسة.

وبحسب المعلومات، التي نشرتها صحيفة "سبق" المحلية، فإن المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة أن المعتمرة رمت بنفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد قامت الشرطة بفتح تحقيق موسع في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادثة.

المصدر: صحيفة "سبق"

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