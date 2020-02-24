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صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)
RT
صواريخ غزة تلحق أضرارا مادية بالمستوطنات المحيطة بالقطاع
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تسبب إطلاق "سرايا القدس" لعشرات الصواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية.

وتظهر الصور المتداولة تضرر أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار انفجار صواريخ على طريق سريع في صورة أخرى.

صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)
RT
صواريخ غزة تلحق أضرارا مادية بالمستوطنات المحيطة بالقطاع

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.

صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)
RT
صواريخ غزة تلحق أضرارا مادية بالمستوطنات المحيطة بالقطاع

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.

صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)
RT
صواريخ غزة تلحق أضرارا مادية بالمستوطنات المحيطة بالقطاع

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مقاتلات ومروحيات حربية ردت على رشقات صاروخية من القطاع، بالإغارة على "أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية".

المصدر: RT

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