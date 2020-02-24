صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة بالقطاع (فيديو + صور)

تسبب إطلاق "سرايا القدس" لعشرات الصواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية.

وتظهر الصور المتداولة تضرر أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار انفجار صواريخ على طريق سريع في صورة أخرى.

RT

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.

RT

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.

RT

תיעוש וידאו משדרות לפני זמן קצר pic.twitter.com/kPh8SuNyuc — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) February 24, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مقاتلات ومروحيات حربية ردت على رشقات صاروخية من القطاع، بالإغارة على "أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية".

المصدر: RT