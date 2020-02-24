موجة ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

وجه طيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ضربات جديدة إلى أهداف في قطاع غزة، في تكثيف ما وصفه الجيش بالرد على رشقات صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل.

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وقال مراسلنا إن طيران الاستطلاع التابع للجيش قصف أرضا زراعية شرق حي التفاح بمدينة غزة، ونقطة رصد للفصائل الفلسطينية قرب بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أضاف أن مدفعية الجيش قصفت نقطة رصد أخرى شرقي مدينة رفح على حدود القطاع مع مصر.

وأورد المراسل أن صافرات الإنذار سمع دويها مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ودباباته استهدفت 7 مواقع تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة ردا على إطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنها تتابع التطورات الميدانية، مشيرة إلى عدم وصول أي إصابات إلى المستشفيات جراء التصعيد الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة حتى اللحظة.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من ورود أنباء عن اتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، توسيع الضربات التي يستهدف بها الجيش مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "الجهاد الإسلامي"، بعد رشقات صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل، منذ مساء الأحد.

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إغلاق معبر إيرز

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر إيرز، مساء يوم الاثنين، من الآن وحتى إعلان جديد، مع إيقاف دخول التجار إلى إسرائيل بالكامل، و"فحص الحالات الإنسانية الاستثنائية" وفقا لذلك الإجراء.

كما أعلن الجيش أنه سيتم تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية، وأن "النظام الأمني سيرد ​"بحزم على عمليات الجهاد الإسلامي التي تعرض للخطر المواطنين الإسرائيليين وتنتهك سيادتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن "قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم"، ردا على مقتل اثنين من قادة الحركة جراء غارة إسرائيلية على ضواحي العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد.

المصدر: RT