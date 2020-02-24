بعد اكتشاف مصاب بـ"كورونا".. محافظة عراقية تؤجل امتحانات نصف السنة

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن محافظة النجف، وسط العراق، أجلت امتحانات نصف السنة في مدارسها إثر اكتشاف مصاب بفيروس "كورونا".

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وقال مراسل RT إن "المدير العام لتربية محافظة النجف عادل البصيصي وبقرار من وزارة التربية، أمر بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى إشعار آخر في محافظة النجف، حفاظا على سلامة الطلبة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية في المدينة (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس "كورونا".

المصدر: RT