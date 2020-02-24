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نتنياهو يتجول مع طاقم "صفقة القرن" الأمريكي في الضفة الغربية

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نتنياهو يتجول مع طاقم
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الطاقم الأمريكي لـ"صفقة القرن" في الضفة الغربية
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تجول الطاقم الأمريكي المكلف بعملية مسح أراضي الضفة الغربية تمهيدا لفرض السيادة الإسرائيلية عليها وفقا لـ"صفقة القرن"، في مستوطنة "اريئيل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة.

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ورافق الوفد في جولته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير يريف ليفين، والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، ويضم الطاقم من الجانب الأمريكي آري لايتستون كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسكوت ليث الذي يعمل مستشارا للشؤون الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومن الجانب الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون درامر ووزير السياحة ياريف ليفين والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "الجولة التي أجراها الطاقم الأمريكي تأتي في مستهل المناقشات التي يجريها حول تطبيق السيادة الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وقال ليفين: "إنه يوم تاريخي أن أكون هنا مع وفد أمريكي للعمل معا على تطبيق السيادة، وتطبيق القانون الإسرائيلي، في أجزاء مهمة كثيرة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف: "نقترب من هذه المهمة بعزم شديد، وسنسعى لإكمالها في أقرب وقت ممكن، وسنسمح لك، سيدي رئيس الوزراء، بإكمال هذه الخطوة العظيمة".

المصدر: معا

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