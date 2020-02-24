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مصر.. إيقاف إمام مسجد نشر آراء مثيرة للجدل حول الدكتور مجدي يعقوب

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مصر.. إيقاف إمام مسجد نشر آراء مثيرة للجدل حول الدكتور مجدي يعقوب
Reuters
الدكتور مجدي يعقوب برفقة ملكة بريطانيا
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قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إمام مسجد يدعى "الشيخ عبد الله رشدي" عن العمل بسبب "آراءه المثيرة للجدل".

وقالت الوزراة في بيان إن رشدي يثير الجدل بمنشورات "لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل".

يذكر أن رشدي نشر تعليقا على فيسبوك بخصوص "دخول الدكتور مجدي يعقوب الجنة من عدمه" قال فيه إن عمل الجراح المشهور "لا وزن له يوم القيامة".

وذكر البيان أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة "قرر منع الشيخ رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه بخصو ص ما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن".

المصدر: RT



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