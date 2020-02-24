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كويتيون عائدون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية ضد "كورونا" (فيديو)

أخبار العالم العربي

كويتيون عائدون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية ضد
AFP YASSER AL-ZAYYAT
الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الكويت
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تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مواطنين كويتيين عائدين من إيران وهم يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات البلاد بحقهم لتفادي فيروس "كورونا".

وأعرب المواطنون عن استيائهم من التعزيزات الأمنية المشددة التي رافقت وصولهم إلى البلاد، فيما اشتكى آخرون من أن السلطات تحاول احتجازهم لمدة أسبوعين في فندق "الكوت".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الیوم الاثنین، أن الفحوص الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفیروس "كورونا".

وأكد بيان الوزارة أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهیئات والجهات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الإحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس "كورونا".

المصدر: "تويتر" + كونا

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