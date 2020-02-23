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سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل

سماع دوي انفجارات في سماء ريف دمشق ودفاعات الجيش السوري تتصدى (فيديو)

أخبار العالم العربي

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قالت الوكالة السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، إن دوي انفجارات سمع في سماء ريف دمشق.

وأفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لدفعة صواريخ معادية في سماء ريف دمشق.

كما أشارت إلى أن الأهداف المعادية قدمت من فوق الجولان السوري المحتل، مؤكدة إسقاط معظمها المعادية قبل الوصول لأهدافها.

وفي 19 فبراير، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، حيث أفادت وكالة "سانا" بأنه تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، تعاملت معها منظومات الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

المصدر: سانا

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