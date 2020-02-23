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إضاءة مداخن محطة توليد الكهرباء في عسقلان بأسماء الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة (صورة)

أخبار العالم العربي

إضاءة مداخن محطة توليد الكهرباء في عسقلان بأسماء الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة (صورة)
Reuters / Mohammed Salem
عناصر من كتائب القسام - أرشيف -
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أضاءت السلطات الإسرائيلية مداخن محطة توليد الكهرباء في عسقلان، بأسماء الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة، بحسب ما القناة الـ"7" الإسرائيلية.

وأظهرت الصورة التي تحصلت عليها RT، أسماء الجنود الإسرائيليين الثلاثة، "هادار"، "أبرا"، و"آرون"، في إشارة إلى كل من الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، والجنديين الإسرائيليين شاؤول آرون وإبرا منغيستو.

إضاءة مداخن محطة توليد الكهرباء في عسقلان بأسماء الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة (صورة)
RT

المصدر: RT

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