مصر.. وفاة طفلة بعد ختانها والنيابة العامة تتحرك (صور)

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإحالة الدكتور علي عبد الفضيل عياط رشوان واثنين آخرين، للمحاكمة الجنائية، إثر وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود، أثناء عملية ختان.

وأفاد مراسل RT، اليوم السبت، بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت اتفاق والدي الطفلة مع المتهم الدكتور علي عبد الفضيل، على ختانها، سيرا على درب العادات والتقاليد، بناء على طلبهما.

وأشار المراسل إلى أن عملية الختان تمت بمشفى الرحمة الخاص.

وبين أن العملية استمرت نصف ساعة، خرجت بعدها الطفلَة ندى حسن عبد المقصود، فاقدة الوعي، ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمها وأَنفها.

وتابع المراسل أن الطبيب أعادها إلى غرفة العمليات محاولا إنقاذها، لكنه لما تيقن مفارقتها للحياة، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المشفى، إلا أن الأخير أبلَغ عن الواقعة.

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RT - القاهرة - ناصر حاتم