 
مباشر

الحوثيون يعلنون التصدي لـ"طائرات سعودية وإماراتية" في سماء صنعاء

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون التصدي لـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbf6

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في سماء مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يحمل الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة طاقم مقاتلته
التحالف العربي يحمل الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة طاقم مقاتلته

وذكر المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين، يحيي سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ "فاطر-1" في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

القرني يهاجم أردوغان