الحوثيون يعلنون التصدي لـ"طائرات سعودية وإماراتية" في سماء صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في سماء مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

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وذكر المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين، يحيي سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ "فاطر-1" في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية".

الدفاعات الجويه تتمكن بفضل الله من التصدى لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية واماراتيه بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها اي مهام عدائية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 22, 2020

المصدر: وكالات