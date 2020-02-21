السعودية تطور حقل "الجافورة" باحتياطات ترليونية

ترأس ولي العهد محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية.

ووجه ولي العهد السعودي بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وأشار محمد بن سلمان، إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا (32 مليار ريال)، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويا، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

وأكد بن سلمان أن حقل "الجافورة" سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على خطط تطوير حقل "الجافورة" العملاق في المنطقة الشرقية والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي، يتم اكتشافه في المملكة، بطول 170 كيلومترا وعرض 100 كم.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه، بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

ووصلت استثمارات "أرامكو" في حقل "الجافورة" إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال)، وستؤدي مراحل تطويره إلى زيادة إنتاجه من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال التطوير إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036، والتي تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

وسيكون الحقل قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان، تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، والتي تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.

المصدر: واس