مصادر حكومية سورية تنفي وجود أي حالة للإصابة بفيروس "كورونا"

نفى مدير مستشفى (المجتهد) بدمشق صحة المعلومات التي تم تداولها حول وجود إصابة بفيروس "كورونا" في مشفاه.

ونقلت إذاعة شام إف إم المحلية عن سامر خضر أنه "لا صحة لكل ما يتم تناقله حول وجود إصابة بفيروس كورونا في مشفى المجتهد بدمشق" وأضاف أنه "لا يمكن للإدارة أن تتكتم عن هكذا خبر" معتبرا أن "من أصدر الشائعة هدفه إثارة البلبلة"

وأوضح خضر أن هناك طفلا مصابا بالإنفلونزا العادية، وأن المشفى قام بالحجر الصحي المطلوب عليه كإجراء احترازي.

وكانت السلطات الصحية السورية نفت أن يكون في البلاد أي حالة للإصابة بالفيروس، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع وصوله.

المصدر: RT