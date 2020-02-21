الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في مدينة إدلب السورية وتطورات الموقف هناك.

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وقال بيسكوف: "تم إجراء نقاش مفصل حول الوضع في إدلب، وخاصة في سياق المحادثة الهاتفية المجدولة لرئيسي روسيا وتركيا".

وأضاف: "حضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، بالإضافة إلى أمين عام المجلس نيكولاي باتروشيف ووزراء الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسيسيرغي ناريشكين، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في مسائل حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف".

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن "روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا"، لكن "لم تتخذ قرارات بعد في هذا الشأن".

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أنه سيجري اتصالا هاتفيا مساء الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات في إدلب.

المصدر: تاس