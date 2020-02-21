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الحوثيون يعلنون استهداف منشآت "أرامكو" وأهدافا حساسة أخرى في السعودية

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الحوثيون يعلنون استهداف منشآت
Reuters
"أرامكو" - صورة أرشيفية
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أعلن بيان للقوات المسلحة التابعة للحوثيين أن عملية "توازن الردع الثالثة" استهدفت شركة "أرامكو" وأهدافا حساسة أخرى في ينبع و"أصابت أهدافها".

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وقال البيان أن "عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد-3 وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذوالفقار) الباليستي بعيد المدى"

وتابع البيان أن "عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم (العدوان) والتي كان آخرها جريمة الجوف".

جاء هذا البيان بعد إعلان قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بإطلاقها باتجاه مدن سعودية​​.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله، إنه "عند الساعة (00:30) من يوم الجمعة اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

المصدر: RT

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