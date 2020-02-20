الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا نفذته مجموعات مسلحة شمال غرب سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الخميس، إن الجيش أحبط هجوما كبيرا للتنظيمات المسلحة المدعومة من تركيا، على بلدة النيرب، جنوب شرقي مدينة حلب، شمال غرب سوريا.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن القوات السورية تمكنت من القضاء على عناصر المجموعات المهاجمة ودمرت عرباتها المصفحة ومدرعاتها.

وأضافت أنه رغم الحشد الكبير في عدد المسلحين الذي نفذوا الهجوم على دفعات، ومدهم بالسلاح الثقيل، استطاع الجيش القضاء عليهم وتدمير دباباتهم ومدرعاتهم.

وأشارت "سانا" إلى أن أدوات النظام التركي من المجموعات الإرهابية، تلجأ إلى حملة تضليل إعلامي وأخبار كاذبة لتغطية فشل هجومها على بلدة النيرب بريف إدلب، وتغطية الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمجموعات المهاجمة.

المصدر: "سانا"