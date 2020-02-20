الحوثيون يتهمون غريفيث بالانحياز لصالح التحالف العربي

وجهت "حكومة الإنقاذ الوطني" اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية انتقادات شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، متهمة إياه بـ"الانحياز".

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وحملت "وزارة حقوق الإنسان" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" التي تتخذ من صنعاء مقرا لها،في بيان نشرته اليوم الخميس وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية عن ارتكاب "انتهاكات وجرائم مستمرة بحق المدنيين" في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، في مخالفة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طرفي النزاع في مفاوضات السويد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن "صمت" غريفيث "المخزي" وعدم مطالبته بمحاسبة "معرقلي الاتفاق" شجع دول التحالف على "الاستمرار في التصعيد والإبادة الجماعية لأبناء المديرية"، مضيفا أن "تجاهل" المبعوث الأممي للتطورات في الدريهمي وكذلك التصعيد العسكري في مديرية نهم ومحافظة الجوف يؤكد أنه "لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية" ويظهر "انحيازه لصالح دول التحالف".

المصدر: سبأ