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الرئيس الجزائري لـRT: الحراك أوقف مأساة سياسية

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـRT في أول حديث لوسيلة إعلام دولية، أن الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر.

وأضاف تبون أن الحراك أوقف انهيار الدولة الجزائرية، مشددا على أن ما يواصله الشعب من تظاهر هو "حقهم والديمقراطية تقتضي هذا".

ويمكنكم مشاهدينا، متابعة اللقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كاملا على قناة آر تي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو... ونذكّر بأن اللقاء، هو الأول للرئيس الجزائري مع وسيلة إعلام دولية.

RT

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