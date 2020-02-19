الرئيس الجزائري لـRT: الحراك أوقف مأساة سياسية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـRT في أول حديث لوسيلة إعلام دولية، أن الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر.

وأضاف تبون أن الحراك أوقف انهيار الدولة الجزائرية، مشددا على أن ما يواصله الشعب من تظاهر هو "حقهم والديمقراطية تقتضي هذا".

كواليس اللقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون @TebbouneAmadjid في أول حوار له مع قناة دولية. شكرا ل @YasmineMoussous على تنسيق هذا الفرصة الحصرية لـ @RTarabic! شاهدوا الحوار كاملاً، يوم الجمعة 21.02 في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو https://t.co/l95xdIZNtZpic.twitter.com/sZWI92kEoD — Maya Manna (@mayamanna) February 19, 2020

ويمكنكم مشاهدينا، متابعة اللقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كاملا على قناة آر تي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو... ونذكّر بأن اللقاء، هو الأول للرئيس الجزائري مع وسيلة إعلام دولية.

RT