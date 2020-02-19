إيطاليا تؤكد مواصلة تدريب قوات البيشمركة في كردستان العراق

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مواصلة القوات الإيطالية تدريب قوات البيشمركة الكردية في الإقليم، مشددا على تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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وأشارت مصادر إعلامية في كردستان العراق، إلى أن "بارزاني بحث أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة عموما، كما ناقش الجانبان سبل تدعيم العلاقات بين إقليم كردستان العراق وإيطاليا ولاسيما التعاون التجاري، وكذلك في مجال البنية التحتية وبما يشمل النهوض بالقطاع الزراعي للإقليم".

وشدد بارزاني ودي مايو، على ضرورة تعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع الإقليم وإيطاليا، إلى جانب التأكيد على مواصلة تدريب قوات البيشمركة ودعمها في الحرب المستمرة ضد الإرهاب.

وعقد بارزاني عددا من اللقاءات الأخرى مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي ومع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بحث خلالها الأوضاع في الإقليم، والأوضاع السياسية والإنسانية.

المصدر: رووداو