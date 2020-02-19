ستيفانو كاربوني رئيسا لهيئة المتاحف السعودية
عين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، خبير المتاحف ستيفانو كاربوني، رئيسا تنفيذيا لهيئة المتاحف التي ستتولى تنظيم القطاع في المملكة وتطويره.
ويعد كاربوني، من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية في العالم، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف العاصمة في نيويورك لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1992 إلى 2008.
أصدر سمو وزير الثقافة @BadrFAlSaud قراراً بتعيين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيساً تنفيذياً لهيئة المتاحف.#وزارة_الثقافة#الهيئات_الثقافيةpic.twitter.com/SiY7yGXMnK— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 19, 2020
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1992.
وتأتي هيئة المتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.
وسيتولى كاربوني، في هيئة المتاحف مهاما متعددة تشمل رسم استراتيجية للقطاع ومنح التراخيص في المجال، وتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
المصدر: سبق