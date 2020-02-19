ستيفانو كاربوني رئيسا لهيئة المتاحف السعودية

عين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، خبير المتاحف ستيفانو كاربوني، رئيسا تنفيذيا لهيئة المتاحف التي ستتولى تنظيم القطاع في المملكة وتطويره.

إقرأ المزيد

ويعد كاربوني، من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية في العالم، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف العاصمة في نيويورك لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1992 إلى 2008.

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1992.

وتأتي هيئة المتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.

وسيتولى كاربوني، في هيئة المتاحف مهاما متعددة تشمل رسم استراتيجية للقطاع ومنح التراخيص في المجال، وتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

المصدر: سبق