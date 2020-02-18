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حكومة الوفاق الليبية تعلن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية

أخبار العالم العربي

حكومة الوفاق الليبية تعلن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية
Reuters
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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، "حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا" مما وصفته بـ"انتهاكات من الطرف الآخر".

وشدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له، على أنه ما من معنى لأي مفاوضات دون وقف نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتنفيذ قراراته واتخاذ إجراءات دولية حازمة وملموسة تجاه "المتمرد المعتدي والدول الداعمة له"، مضيفا: "لا سلام تحت القصف".

وأكد البيان أن حكومة الوفاق ستعمل "على ردع المعتدي ودحره، في إطار حق الدفاع المشروع وفي حدود القانون الدولي وبما يتوفر لديها من إمكانيات".

يتبع...

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