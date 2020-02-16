 
مباشر

بن سلمان: سنصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا

مال وأعمال

بن سلمان: سنصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا
twitter.com
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na1q

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستبدأ قريبا بتصدير الغاز والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن استغلال النفط والغاز بالشكل الأمثل سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة.

وقال بن سلمان خلال تدشين فعاليات مؤتمر"سابك 2020" في المنطقة الشرقية اليوم الأحد: "ستسمعون قريبا عن إمكانية أن تكون المملكة مصدرة للغاز والبتروكيماويات".

ووعد بالكشف عن تفاصيل برنامج "يعد مفخرة للمملكة" قريبا، مضيفا أن المملكة تسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، واستغلال المواد الهيدروكربونية بالشكل المناسب، بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية.

المصدر: جريدة "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!