تونس.. "حركة النهضة" تقاطع حكومة الفخفاخ (فيديو)

أعلن رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني، أن الحركة انسحبت من تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ المقترحة، وأكد أنه لن يتم منحها الثقة في البرلمان.

وأفاد عبد الكريم الهاروني بأن القرار اتخذ لعدم استجابة رئيس الحكومة المكلف لمطالب حركة النهضة.

كما أوضح أن قرار الحركة يأتي على خلفية إصرار الفخفاخ على رفض مطلبها بتشكيل حكومة وطنية لا تقصي أحدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي على "فيسبوك"، رفضه لدعوة وجهها له الفخفاخ لإطلاعه على تركيبة الحكومة بدار الضيافة.

وأشار إلى أنه تم رفض الدعوة احتراما لـ"حزب قلب تونس" ومناضليه وناخبيه، مشددا على أن حزبه ليس معنيا بتشكیل هذه الحكومة ويرفض المسار وطريقة التعاطي التي تمت بهما.

المصدر: RT