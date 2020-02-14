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إسرائيل تطالب بريطانيا بانسحاب اتفاقيتهما للتجارة على الضفة والقدس والجولان

أخبار العالم العربي

إسرائيل تطالب بريطانيا بانسحاب اتفاقيتهما للتجارة على الضفة والقدس والجولان
Reuters Hannah McKay
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستقبل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن (أرشيفية)
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قالت صحيفة إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير اقتصاده إيلي كوهين ناشدا حكومة بريطانيا إدراج الضفة الغربية والقدس والجولان، في اتفاقية التجارة المزمعة بين البلدين.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هايوم" الناطقة بالإنجليزية، فإن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينص على أن الاتفاق الثنائي الجديد سيشمل نفس شروط اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، فيما بروكسل تستبعد الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان من الاتفاقية، وتسعى إسرائيل إلى تغيير هذا الوضع.

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وذكرت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي تواصل مع نظيره البريطاني كونور بيرنز، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية.

وقيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش المسألة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

المصدر: "يسرائيل هايوم"

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