لأول مرة منذ ربع قرن.. وفد يهودي أمريكي يزور السعودية

أفادت وسائل إعلام، بأن وفدا يهوديا أمريكيا قام في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 25 عاما، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليهودية JTA أمس الخميس، أن الوفد الذي ضم مسؤولين من "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى" الذي يحظى بتأثير ملموس على سياسات الولايات المتحدة زار المملكة الاثنين والثلاثاء الماضيين وعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين بارزين، وكذلك مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السابق محمد العيسى.

وضم الوفد مسؤولين كبارا في التحالف، بمن فيهم مديره التنفيذي، ويليام داروف، ونائبه، مالكولم هوينلين، وعلى الرغم من امتناع عدد من المنظمات المنضوية تحت راية "المؤتمر" عن المشاركة في الزيارة فقد قرر أكبر مكون فيه، "حركة الإصلاح"، الحضور.

وأكدت الوكالة أن المفاوضات التي أجراها الوفد في السعودية ركزت على "محاربة الإرهاب".

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وتعد هذه أول زيارة إلى السعودية بالنسبة لـ"مؤتمر الرؤساء"، وكذلك الزيارة الأولى بالنسبة للمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة منذ عام 1994، عندما أرسلت "اللجنة اليهودية الأمريكية" وفدا إلى المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أن "مؤتمر الرؤساء" الذي أنشئ في خمسينيات القرن الماضي يعيش في السنوات الأخيرة خلافات داخلية ملموسة بشأن موقفه إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وكيفية التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

المصدر: JTA