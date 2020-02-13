إصابة مصري بإطلاق للنار في الولايات المتحدة

أكدت الباحثة في شؤون الأقباط جورجيت شرقاوي، أن مصريا يدعى ملاك إسحق ويقيم في الولايات المتحدة، أصيب بـ3 رصاصات أثناء تواجده في عمله، وأن حالته خطرة.

وفي تفاصيل الحادث، قالت شرقاوي: "فوجئ ملاك (40 عاما) الذي يعول أسرته المكونة من وثلاثة أطفال وأمهم، ببلطجي يقتحم متجره الصغير، الواقع في مورفيسبورو بولاية تينيسي التي تحتوي على تجمع من العرب والمصرين بشكل خاص".

وأضافت: "أصيب إسحق بثلاث رصاصات في المعدة والصدر والذراع، وقام المعتدي بسرقة سيارته من خارج المحل بدون أن يمنعه أحد، حيث فر هاربا فيما دماء ضحيته غطت الأرض".

وتابعت: "يرقد ملاك بين الحياة والموت في إحدى المستشفيات وحالته خطرة".

واستنكرت الباحثة عدم وجود عنصر الأمان في الولايات المتحدة، وطالبت الشركة الأمريكية بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة