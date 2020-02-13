انطلاق مناورات "الصمصام 7" السعودية الباكستانية (فيديو)

انطلقت في السعودية فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 7" بين القوات البرية الملكية، ووحدات من القوات الخاصة في الجيش الباكستاني، في ميدان "شمال 2" بمحافظة حفر الباطن شمالي السعودية.

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وأوضح قائد التمرين اللواء الركن منصور بن عبد الله القرني في كلمة ألقاها خلال حفل بالمناسبة، أن "التدريب امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان، وأنه يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية".

جانب من انطلاق مناورات التمرين المشترك #الصمصام_7 بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات البرية الباكستانية. pic.twitter.com/IHb2PwZFa6 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 13, 2020

وأضاف القرني، أن "جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين"، مشيرا إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين، والتي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" بقطاع نجران، وكذلك سرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية.

من جانبه، قال ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور بن محمد الحربي، إن "التمرين يأتي تنفيذا للتعاون العسكري بين البلدين، ومن حرص القيادة العسكرية على إقامة التمارين واستمراريتها التي سعت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي القوات البرية".

بدوره شدد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، على أن "التمرين يعد النسخة السابعة من تلك التي تنفذها القوات السعودية مع الجيش الباكستاني لأهميته في تدريب ورفع الكفاءة في العمليات غير النظامية".

المصدر: واس