دي مايو يلتقي حفتر في بنغازي بعد لقاء السراج في طرابلس

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي لإجراء مفاوضات مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، قادما من طرابلس حيث التقى قادة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" اليوم الخميس وصول دي مايو إلى بنغازي للقاء حفتر، بعد يوم من من مفاوضات في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

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وأشار دي مايو، على صفحته في "فيسبوك" في أعقاب المفاوضات التي أجراها في طرابلس أمس، إلى أن هناك "دولا تتجاهل السلام وتستمر في تسليح أطراف النزاع"، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول.

وحذر من وجود خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه في ليبيا، مقرا بأن التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 كان "خطأ لا يغتفر لا نزال ندفع ثمن عواقبه".

وأعرب دي مايو عن أمل روما في إعادة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة في ليبيا كي تتمكن الشركات الإيطالية من العودة إلى الاستثمار هناك.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد زار بنغازي للقاء حفتر منتصف ديسمبر الماضي ضمن إطار الجهود الدولية الرامية إلى وقف النزاع العسكري المستمر منذ أبريل بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.

المصدر: آكي + RT