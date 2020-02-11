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الولايات المتحدة: ننسق مع تركيا الرد على هجوم الجيش السوري

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة: ننسق مع تركيا الرد على هجوم الجيش السوري
Reuters ERIN SCOTT
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا "الرد" على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في موقع "تويتر": "أتقدم بالتعازي لأسر العسكريين الذين قتلوا أمس بالهجوم في منطقة إدلب. يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا".

وأوضح بومبيو، أنه أرسل الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا إلى أنقرة من أجل "تنسيق الخطوات ردا على هذا الهجوم المزعزع للاستقرار".

وختم وزير الخارجية الأمريكية بالقول إن "على الولايات المتحدة دعم تركيا باعتبارها حليفا في الناتو".

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وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على نقطة مراقبة للجيش التركي في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.

المصدر: RT

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