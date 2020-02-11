 
مباشر

السودان.. اتفاق بين الحكومة والمتمردين على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور أمام الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

السودان.. اتفاق بين الحكومة والمتمردين على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور أمام الجنائية الدولية
Reuters
دارفور- السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n91m

قال مراسل RT في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريح لوكالة "رويترز" بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يذكر فيصل محمد صالح، الرئيس السابق عمر البشير المطلوب لدى الجنائية الدولية، بالاسم.

ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.

من جانبها، أعلنت المحكمة أنها لا تستطيع تأكيد نبأ اتخاذ السلطات السودانية قرارا بشأن مثول المطلوبين بسبب جريمة القتل الجماعية في دارفور، بمن فيهم البشير، أمام قضاتها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن متحدث باسم المحكمة قوله: "لقد قرأنا تقارير حول ذلك في نشرات إخبارية ونحاول الحصول على تأكيد عليها، لكن لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي معلومات بهذا الخصوص".

هذا، وقالت منظمة العفو الدولية إنها تتحقق من التقارير التي تحدثت عن أن السلطات الانتقالية في السودان وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن ضحايا الفظائع التي ارتكبت في دارفور انتظروا هذه اللحظة لوقت طويل، لأن البشير كان هاربا من العدالة الدولية لأكثر من عشر سنوات.

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين