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الإفتاء المصرية: رصد 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة خلال الأسبوع الأول من فبراير

أخبار العالم العربي

الإفتاء المصرية: رصد 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة خلال الأسبوع الأول من فبراير
Reuters
عملية إرهابية
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قال مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب، رصد وقوع 29 عملية إرهابية في 14 دولة حول العالم، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

الإفتاء المصرية: رصد 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة خلال الأسبوع الأول من فبراير
RT
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وأشار المرصد في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن 5 تنظيمات إرهابية نفذت الهجمات، أدت إلى مقتل وإصابة 181 شخصا، وخطف 6 آخرين.

وأشار المرصد إلى أن العراق، حل في المرتبة الأولى على المؤشر بعدد 8 عمليات إرهابية بنسبة 27%، من مجموع العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش"، منوها إلى أن ذلك يدل على "تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى".

وحلت الصومال في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب بواقع 5 عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات.

وأضاف بيان المرصد أن أفغانستان جاءت في المرتبة الثالثة بواقع 3 عمليات إرهابية، بما نسبته 10% من العمليات، وجاءت سوريا والهند في المرتبة الرابعة على مؤشر الإرهاب، إذ شهدت كل منهما عمليتين إرهابيتين.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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