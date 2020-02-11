مصدر أمريكي لـRT: قد نمدد الاستثناء للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران

كشف مصدر دبلوماسي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية أن تُمدد بلاده الاستثناء الممنوح للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران.

وقال المصدر لـRT إن "الحكومة الأمريكية قد تُعلن خلال الأيام المقبلة تمديد الاستثناء للعراق، ولا يوجد حتى الآن أي رفض بهذا الإتجاه، وهذا ما يُرجح إمكانية التمديد".

ويوم أمس أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق، أحمد العبادي، التزام بغداد بمدد الاستثناء التي حصلت عليها من الولايات المتحدة باستيراد الغاز من إيران، استثناء من العقوبات، لتغذية عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء، لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأمريكي.

وأدى الإعفاء (الإستثاء) الأمريكي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالى 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز (988 مليون قدم مكعب) من إيران.

المصدر: RT