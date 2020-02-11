 
مباشر

احتجاجات أمام البرلمان اللبناني رفضا لتصويته على منح الثقة للحكومة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8wv

أفاد مراسلنا في بيروت بتوافد المحتجين إلى وسط العاصمة اللبنانية، رفضا لمنح البرلمان الثقة للحكومة، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة في جميع شوارع المدينة.

إقرأ المزيد
لبنان.. الحكومة تقر بيانا وزاريا يتضمن خطة إنقاذ مالية
لبنان.. الحكومة تقر بيانا وزاريا يتضمن خطة إنقاذ مالية

وبحسب مصادر محلية، حاول المحتجون إزالة العوائق والجدار الإسمنتي الذي تم بناؤه أمام مبنى فندق "لو غراي" ومبنى جريدة "النهار" وسط بيروت، فيما ردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ورد المحتجون برشق الحجارة باتجاه تلك القوى .

وكانت قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي أعلنتا عن تدابير يتمّ اتخاذها مواكبة للجلسة، وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11و12 / 2 /2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه"، داعية المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات وحفاظاً على الأمن والاستقرار"، 

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان "إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء".

احتجاجات أمام البرلمان اللبناني رفضا لتصويته على منح الثقة للحكومة

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين