احتجاجات أمام البرلمان اللبناني رفضا لتصويته على منح الثقة للحكومة

أفاد مراسلنا في بيروت بتوافد المحتجين إلى وسط العاصمة اللبنانية، رفضا لمنح البرلمان الثقة للحكومة، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة في جميع شوارع المدينة.

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وبحسب مصادر محلية، حاول المحتجون إزالة العوائق والجدار الإسمنتي الذي تم بناؤه أمام مبنى فندق "لو غراي" ومبنى جريدة "النهار" وسط بيروت، فيما ردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ورد المحتجون برشق الحجارة باتجاه تلك القوى .

وكانت قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي أعلنتا عن تدابير يتمّ اتخاذها مواكبة للجلسة، وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11و12 / 2 /2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه"، داعية المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات وحفاظاً على الأمن والاستقرار"،

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان "إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء".

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مؤكّدة على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة. — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 10, 2020

المصدر: وكالات