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الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ
RT وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية / @mohapuae
أول حالة شفاء من مرض فيروس "كورونا" المستجد تسجل في الإمارات لمصابة صينية
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس "كورونا" المستجد، من الجنسية الهندية، وخالطت حالة كان قد تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 فقط، منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وقالت إن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي "عالي المستوى".

وكانت الوزارة أعلنت، الأحد، أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

المصدر: RT + "وام"

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