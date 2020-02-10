الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس "كورونا" المستجد، من الجنسية الهندية، وخالطت حالة كان قد تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 فقط، منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وقالت إن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي "عالي المستوى".

تسجيل حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد من الجنسية الهندية، وجميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) February 10, 2020

وكانت الوزارة أعلنت، الأحد، أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

المصدر: RT + "وام"