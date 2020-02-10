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مصدر مطلع ينفي لـRT استهداف رتل عسكري أمريكي في بغداد

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مصدر مطلع ينفي لـRT استهداف رتل عسكري أمريكي في بغداد
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نفى مصدر عراقي مطلع في حديث لـRT التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن استهداف رتل للقوات الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر، الاثنين، إن "الأنباء التي تحدثت عن استهداف رتل عسكري أمريكي جنوبي بغداد مساء اليوم، غير صحيحة".

وأوضح المصدر أن "شركة أمنية كانت تنقل مواد غذائية هي التي استهدفت بتفجير عبوة دون وقوع إصابات".

ونقلت بعض وسائل الإعلام العربية، في وقت سابق، أن رتلا عسكريا أمريكيا استهدف في العاصمة بغداد، حيث سمع دوي انفجار.

المصدر: RT

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