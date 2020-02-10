مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق حاليا

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن واشنطن لم تؤكد خبر الانسحاب.

وقال غبريال صوما، وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، "طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر".

وأضاف أن قوات بلاده موجودة لمساعدة العراق ضد "داعش" باتفاق مع بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وسائل إعلام عراقية تصريحا لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، قال فيه إن ثلاث دول (فرنسا وألمانيا وأستراليا) قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وردا على ذلك، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، تقدم 3 دول بطلب لسحب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "الأنباء التي نشرت بشأن تقديم 3 دول، (فرنسا وألمانيا وأستراليا) طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة".

ودعا الخفاجي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق في 5 يناير 2020، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال نائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.

المصدر: RT + وكالات