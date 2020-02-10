"النقل المصرية" محذرة: هناك شرطة سرية في القطارات

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أن عناصر من الشرطة السرية في القطارات، ستقوم بتحرير مخالفات للركاب الذين لا تتوفر لديهم تذاكر، مؤكدا أن غرامتها ستتراوح من 10 إلى 30 جنيها.

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وأشار الوزير في تصريحات متلفزة، إلى أن غرامة من يقوم بشرب السجائر داخل القطارات، ستكون 50 جنيها، مؤكدا أنه سيتم زيادتها نظرا لأنها ستكون مصدر دخل للوزارة.

ونوه الوزير، بأن مسألة شراء التذاكر، كانت من أهم المشكلات التي عمل على حلها منذ توليه ملف وزارة النقل، مضيفا أنه تم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، لإيجاد حلول.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية، قد كشفت تفاصيل واقعة ركوب حمار للقطار وحجز صاحبه للعرض على النيابة.

وأوضحت أنه بعد التحقيق، تبين أن الراكب اصطحب حماره معه إلى داخل القطار من محطة "أبنود" وتشاجر مع محصل التذاكر، وبناء عليه تم إخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر.

المصدر: مصراوي