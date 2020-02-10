مصر.. تعديل قانون قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"

وافق مجلس النواب المصري، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي حول تعديل مشروع قانون تنظيم قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

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وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن "هذا القانون يأتي في وقت تحارب فيه مصر الإرهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فقط".

ويتضمن التعديل، تعريف "الكيان الإرهابي" في القانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك بإضافة "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها، إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار".

المصدر: وكالات