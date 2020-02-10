إسرائيل تفرج عن أسير نفذ هجوما قبل 20 عاما (فيديو)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، عن الأسير عمر صبري عطاطرة، من بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية بعد قضائه 20 عاما في الاعتقال.

وغادر العطاطرة سجن النقب الصحراوي، بعد سنوات اعتقال عانى خلالها من مشاكل صحية نتيجة الإهمال الطبي للأسرى من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث أصيب خلال هذه الفترة بالعديد من الأمراض كان أخطرها، مرض ضغط الدم المزمن، واختلال دقات القلب، وارتعاش في الأطراف، وآلام حادة في الرأس.

وأقيم حفل استقبال رسمي للأسير عطاطرة، الذي اعتقل بتاريخ 11 فبراير 2000، وحكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن الفعلي مدة 20 عاما، بعد إدانته بتنفيذ عملية أدت إلى إصابة 20 إسرائيليا.

ويعد عطاطرة، من أدباء الحركة الأسيرة داخل السجون، حيث كتب خلال فترة اعتقاله دواوين شعرية.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية