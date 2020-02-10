 
مباشر

حاكم دبي يجري محادثات مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يجري محادثات مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية
Reuters CHRISTOPHER PIKE
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء للبلاد وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8s5

عقد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، لقاء مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن آل مكتوم أكد خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، على "عمق علاقات الصداقة والتعاون" بين الإمارات وروسيا والتي تقوم على "المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل".

وتبادل آل مكتوم وناريشكين، حسب الوكالة، "الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة".

وأفادت "وام" بأن المحادثات أجريت بحضور ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد، ونائب حاكم الإمارة، مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإماراتيين.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين