حاكم دبي يجري محادثات مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية

عقد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، لقاء مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن آل مكتوم أكد خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، على "عمق علاقات الصداقة والتعاون" بين الإمارات وروسيا والتي تقوم على "المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل".

وتبادل آل مكتوم وناريشكين، حسب الوكالة، "الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة".

وأفادت "وام" بأن المحادثات أجريت بحضور ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد، ونائب حاكم الإمارة، مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإماراتيين.

المصدر: وام