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وزير النقل اليمني: "الإمارات ومليشياتها في عدن هم من أفشلوا اتفاق الرياض"

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وزير النقل اليمني:
RT
صالح الجبواني، وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي
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قال صالح الجبواني، وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الأحد، إن "الإمارات ومليشياتها في عدن هم من أفشلوا اتفاق الرياض".

وأضاف "قلنا هذا مرارا وتكرارا وما حصل بالأمس من إهانة لوحدات من الجيش الوطني وضباط وجنود سعوديين في العلم يثبت هذا الفشل".

وتابع قائلا: "ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق هذا التمرد في عدن بالقوة، وأول مقدمات هذا الموقف عودة رئيس الوزراء للرياض".

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الناطق باسم الحكومة اليمنية: الانتقالي انقلب على
الناطق باسم الحكومة اليمنية: الانتقالي انقلب على "اتفاق الرياض" ومنع وحدات عسكرية من العبور إلى لحج

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن "المجلس الانتقالي" منع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من العبور وهي في طريقها إلى لحج، ضمن خطوات تنفيذ بنود "اتفاق الرياض".

وأكد بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عناصر الانتقالي في منطقة الشيخ سالم اعترضت سرية تابعة لقوة الدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية وفتحت النيران عليها، كما قامت عناصر أخرى باعتراض هذه القوة بعد وصولها إلى نقطة العلم شرقي العاصمة المؤقتة وهي في طريقها إلى لحج ومنعتها من العبور مستخدمة النيران.

المصدر: RT + تويتر

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