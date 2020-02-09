السعودية.. 5 درجات تحت الصفر في حائل و6 تحت الصفر في طريف

نشر موقع "طقس العرب" آخر مستجدات وتطورات اندفاع الكتلة القطبية نحو السعودية، والتي تعتبر استثنائية من حيث البرودة الشديدة، التي ستلقي بظلالها على المملكة خلال هذا الأسبوع.

وأفاد الموقع بأن درجات الحرارة ستنخفض لمستويات كبيرة، خاصة في طريف وحائل ورفحاء.

وبين أنه يتوقع أن تسجل بعض المناطق درجات حرارة قياسية، حيث تنخفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة من شأنها أن تشكل تهديدا حقيقيا للحياة في حال المبيت خارج المنزل أو في مناطق غير مدفأة بشكل جيد.

ويتوقع أن تسجل حائل 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في طريف شمالا إلى 6 درجات تحت الصفر، فيما تكون 4 درجات تحت الصفر في رفحاء.

ونبه موقع "طقس العرب" من هذه التغيرات الكبيرة والهائلة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع من معدلات الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن، مشددا على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة التي تتناسب مع هذه الأجواء، بالإضافة إلى استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

كما وجه تنبيها لأصحاب الأراضي الزراعية ومربي المواشي من التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الباردة على هذه القطاعات ما لم يتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لحماية المواشي من النفوق بردا والمزروعات من الصقيع والتجمد.

المصدر: موقع "طقس العرب"