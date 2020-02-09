السيسي وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة الليبية في أديس أبابا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بأديس أبابا، على هامش أعمال القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي "هنأ نظيره الجزائري باجتياز الجزائر للمرحلة الانتقالية وانتخابه رئيسا للجمهورية"، مؤكدا على "أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر والدفع قدما بأطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وحسب المتحدث الرئاسي المصري " أكد السيسي موقف مصر الداعم للجزائر في مواجهة الإرهاب، خاصةً في منطقة الساحل، ودعم الإجراءات، التي تتخذها القيادة الجزائرية في سبيل الحفاظ على الأمن في الدولة، مشيرا سيادته إلى تشابه الظروف والتحديات التي تواجه البلدين، ومعربا عن ضرورة تدعيم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية التي تمثل تهديدا مشتركا للبلدين والمنطقة بأكملها".

وأضاف المتحدث: "بحث الرئيسان خلال اللقاء عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتا جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ويقوض التدخلات الخارجية به".

RT

المصدر: RT