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طائرتا استطلاع أمريكيتان تحلقان قرب القاعدتين الروسيتين في سوريا

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طائرتا استطلاع أمريكيتان تحلقان قرب القاعدتين الروسيتين في سوريا
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طائرة تجسس إلكتروني بعيدة المدى من طراز EP-3E Aries II
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أوردت مواقع غربية خاصة بمتابعة حركة الطيران، أن طائرتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية، حلقتا اليوم السبت، قرب القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

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وقالت المصادر إن طائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز P-8A Poseidon، وطائرة استطلاع إلكتروني بعيدة المدى من طراز EP-3E Aries II أقلعتا من مطاريهما في إيطاليا واليونان وحلقتا لأكثر من ساعتين، على طول الساحل السوري.

وبحسب المصادر نفسها، فقد نفذت الطائرتان المذكورتان مهمتهما فوق المياه الدولية على مسافة تتراوح بين 35 و45 كلم من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، ومركز الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في ميناء طرطوس.

المصدر: إنترفاكس

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