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"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف بأجواء الحديدة غربي اليمن

أخبار العالم العربي

Reuters / Ali Owidha
عناصر من جماعة أنصار اللهة الحوثية (أرشيف)
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال الحوثيون إنهم "أسقطوا طائرة تجسس لقوى التحالف في أجواء منطقة الكيلو 16 (شرق الحديدة)".

وأوضحت الجماعة أن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية".​​​

في سياق متصل، اتهم "أنصار الله" القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، بـ"منع رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة الجنرال، أبهيجت جوها، من زيارة منطقتي حيس والدريهمي (جنوب الحديدة)".

هذا، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الأمم المتحدة على اتهامات الجماعة للقوات الحكومية.

المصدر: سبوتنيك

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