إيران تعلن استعدادها للتوسط بين سوريا وتركيا وسط تصاعد التوتر العسكري في إدلب

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن استعداد الجمهورية الإسلامية للتوسط بين سوريا وتركيا لتسوية الخلافات بين الطرفين وسط توتر عسكري متصاعد في منطقة إدلب السورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن كبير مساعدي وزير الخارجية وممثل إيران في مفاوضات أستانا حول التسوية السورية، علي أصغر حاجي، أجرى السبت لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في هذا البلد العربي وخاصة في محافظة إدلب، وموضوع اللجنة الدستورية وإعادة إعمار سوريا وورشة تبادل المعتقلين والمختطفين وقضية اللاجئين السوريين.

كما تطرقت المحادثات، حسب الوزارة، إلى بحث التعاون المشترك بين إيران والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، وتوافق الجانبان على حل عن طريق الحوار السياسي بين السوريين.

في غضون ذلك أكد حاجي على ضرورة محاربة الإرهاب في محافظة إدلب وتطبيق اتفاق سوتشي، مضيفا أن إيران تشدد على ضرورة حماية المدنيين والحد من استخدامهم كدروع بشرية.

وأعرب حاجي، أثناء اللقاء، عن "استعداد إيران للتوسط بين تركيا وسوريا من أجل حل الخلافات القائمة بينهما".

وقالت الوزارة إن زيارة المبعوث الأممي تأتي في إطار المباحثات الإقليمية لحل الأزمة السورية، حيث قدم تقريرا حول آخر الإجراءات وبخاصة لقاءه مع المسؤولين السوريين مؤخرا، كما شكر إيران على دعمها لاستمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: RT